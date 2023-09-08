أحمد شاكر عبد اللطيف: صناعة المسرح تحتاج إلى ميزانيات تفوق وزارة الثقافة

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، مدير المسرح القومى سابقا، إن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً فى مختلف المجالات، ونهضة حقيقية تشهدها كافة المستويات، ولكن ما زلنا فى احتياج لمواكبة ذلك التطور فى كل ما يخص بناء الإنسان، وإنتاج محتوى ثقافة يتماشى مع المتغيرات الدولية والنهضة الحضارية فى مصر .

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية الصناعات الثقافية "السنيما والدراما.. بين تحديات الواقع والمأمول"، أن صناعة المسرح تحتاج إلى ميزانيات قد تفوق ميزانية وزارة الثقافة حاليا، مشيراً إلى أنه على القطاع الخاص أن تتضافر جهوده من أجل صناعة المسرح فى مصر، شريطة أن يكون معني برؤية تطور العقل الجمعي للأجيال، ومع احترام رؤى الدولة وتوجيهها المنضبط، مؤكداً على أهمية ثقافة التنوير إلى جانب الثقافة الدعائية.

وقدم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، حلا لمعالجة أزمة الرقابة والفنانين، موضحاً أنه بعد انتهاء كتابة النص قد يقابل بالقبول أو الرفض، وفى الحالة الثانية قد يشعر الفنان بالإحباط والسلبية، لذا علينا أن نطبق حلا لنصنع رؤية مشتركة يشارك بها كل المعنيين بصناعة الفن والثقافة فى مصر من خلال تأسيس موقعا إلكترونيا يُطرح عليه كل الرؤى الخاصة بالمرحلة القادمة، وكافة القضايا المعنية التى تتسق مع التوجهات التى تحفظ مستقبل أفضل لشبابنا، وقضايانا، مع الأخذ فى الإعتبار استراتيجة الدولة.

وأضاف أنه بذلك نصنع مباراة تنافسية بتقديم الأعمال الملائمة، ونتشارك بإيجابية من أجل تقديم ثقافة تنويرية إلى جانب الثقافة الدعائية، مشدداً على أهمية وصول الثقافة إلى الفئات البسيطة والمهمشة، والتواصل الثقافى معهم، وموافاتهم وتعريفهم بالإنجازات الثقافية.

وأوصى بضرورة التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالتاريخ، إلى جانب مواكبة الرؤى المستقبلية المتطورة أحد أهم التوازنات فى المرحلة القادمة، حتى لا نترك الشباب فريسة لأفكار خارجية تلغى مصريته وتوحي له بطرح مختلف لا يتناسب مع هويته.

وقدم عبد اللطيف الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطنى الذى يرقى لأعلى مستويات الديمقراطية فى العالم .

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو التنسيقية، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

