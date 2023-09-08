أميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز تحيى حفلا بالمسرح المكشوف

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا لعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز، في الثامنة والنصف مساء غد السبت، الموافق 9 سبتمبر الجاري، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.

تقدم الفنانة نسمة عبدالعزيز مجموعة من المقطوعات الموسيقية منها: "حرمت أحبك، والبخيل وأنا، وشط إسكندرية، وأكدب عليك، وأنت عمرى، والدنيا ريشة فى هوا، وأشكي لمين، وبتونس بيك، وديسباسيتو، والحلوة دي، وحارة السقايين، والبخيل وأنا، وسواح"، وغيرها من تترات المسلسلات.

وكانت الفنانة نسمة عبدالعزيز قد شاركت في الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، الجمعة الماضية، على مسرح المحكي، والتي نظمتها دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وأقيمت فعاليات هذه الدورة في الفترة من 25 أغسطس الماضي وأستمرت حتى أمس الخميس 7 سبتمبر الجاري، كما شاركت في حفل الموسيقار عمر خير أمس بالعزف على آلة الماريمبا، بالإضافة إلى آلات الإيقاع المختلفة.

وقد بدأت نسمة عبد العزيز دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم، حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية، والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة، والإسكندرية، وبعض المحافظات، حتى أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية المختلفة.