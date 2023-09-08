المايسترو محمد عبد الستار يكشف آلية اختيار المشاركين في حفل مهرجان القلعة

أكد المايسترو والمدرب في مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية، الدكتور محمد عبدالستار، أنه ظل لمدة شهر يعمل على اختيار المشاركين في حفل اليوم ضمن مهرجان القلعة، متابعًا أنه يتم اختيار الأنسب والأصلح لتهيئتهم وتقديم الحفل.

وقال خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء أمس الخميس، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، إن الفرقة الخاصة بالمركز قدمت اليوم أعمال متنوعة بين الطربية والشعبية والفلكلور على حسب مساحة كل صوت، مشددًا على أنه كل سنة المركز يشارك في مهرجان القلعة.

وقدم "عبد الستار" الشكر إلى الدولة ووزارة الثقافة على تقديم المهرجان، مبينًا أنه يمكن التحاق الأطفال بالمركز من سن ٧ سنوات وبالنسبة إلى الشباب فهو من سن ١٤ سنة لمواكبة مرحلة تغيير الصوت عند الغناء بشكل سليم.

ويسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي أحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وحضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "اعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وشهدت الليلة الافتتاحية عددًا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

واستمرت فعاليات مهرجان القلعة على مدار أسبوعين متضمنة حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.