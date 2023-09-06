سباق دراجات وفيديو يتسببان في دخول ٣ أشخاص إلى السجن في دمياط

تحركت قوة أمنية من مديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي بتهمة تدبير وتنظيم مراهانات الأعمال الجنونية للدراجات النارية بالطرق العامة،حيث نجحت إدارة مرور دمياط في ضبط عدد ثلاث أشخاص تم رصد فيديوهات لهم عبر صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم الأعمال شديدة الخطورة بالنسبة للدراجات علي الطرق العامة وكذلك تنظيم مراهانات وتجميع الشباب مما يسبب خطورة عليهم وعلي الآخرين وكذلك بث مقاطع فيديو بهدف كسب الأموال بطريقة غير مشروعة.



وتم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة لحين ورود التحريات، بعد أن تم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد شنوا حملات غاضبة بسبب سباقات الدراجات البخارية سواء على طريق رأس البر أو طريق دمياط الجديده بسبب تكرار وقوع الحوادث المرورية والتي أسفرت عن وقوع إصابات وحالات وفاة بصورة أسبوعية مما يعد خطر داهم على شباب محافظة دمياط.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن اعتماد عدد ٥ عزب تابعين لمراكز دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، وفارسكور وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني و وفقاً لأعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الاحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب الجمهورية.