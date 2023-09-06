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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي: تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية،  وكيل التعليم بالوادى الجديد ، فتح باب التقدم للإلتحاق  بالبرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية ( math ).

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف معلمى الرياضيات بمدارس اللغات والعام   فى إطار تنمية مهارات المعلمين   فى تدريس المادة باللغة الانجليزية وإحسان صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة .

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع  توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات بالمديرية وإدارة التدريب .

وأكدت المديرية أنه على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقدم بطلب لتوجيه لغات الرياضيات بالمديرية خلال الفترة من 6_ 9 وحتى 14_9_2023 الجارى .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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