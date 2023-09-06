تعليم الوادي: تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، فتح باب التقدم للإلتحاق بالبرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية ( math ).

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف معلمى الرياضيات بمدارس اللغات والعام فى إطار تنمية مهارات المعلمين فى تدريس المادة باللغة الانجليزية وإحسان صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة .

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات بالمديرية وإدارة التدريب .

وأكدت المديرية أنه على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقدم بطلب لتوجيه لغات الرياضيات بالمديرية خلال الفترة من 6_ 9 وحتى 14_9_2023 الجارى .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.