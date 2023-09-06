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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا في "أنغام خالدة" على المسرح الكبير

المطربة ريهام عبدالحكيم
المطربة ريهام عبدالحكيم
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تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام تحت عنوان "أنغام خالدة" ويقوده المايسترو أحمد عامر، والذي يستضيف النجمة ريهام عبد الحكيم، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن، صابرين النجيلى، وأحمد عبد الكريم.

تأسست فرقة عبد الحليم نويرة عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

أنغام خالدة ريهام عبد الحكيم المسرح الكبير فرقة عبد الحليم نويره دار الأوبرا المصرية فرقة الموسيقى العربية
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