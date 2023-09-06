ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا في "أنغام خالدة" على المسرح الكبير

تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام تحت عنوان "أنغام خالدة" ويقوده المايسترو أحمد عامر، والذي يستضيف النجمة ريهام عبد الحكيم، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن، صابرين النجيلى، وأحمد عبد الكريم.

تأسست فرقة عبد الحليم نويرة عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.