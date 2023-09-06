ضبط هارب من الإعدام بالأقصر

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام في إطار ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط حاصل على دبلوم تجارة محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل حال تواجده بمحافظة الأقصر.

ضبط عاطل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن 7 سنوات" حال تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق.

ضبط (عاطل"مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 25 قضية "تبديد - ضرب - سرقة - إستيلاء") حال تواجده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البرى.

ضبط (عامل"مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 3 سنوات" حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

بمواجهة المذكورين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.