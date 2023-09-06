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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط هارب من الإعدام بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام في إطار ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط حاصل على دبلوم تجارة محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل حال تواجده بمحافظة الأقصر.
ضبط  عاطل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن 7 سنوات" حال تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق.
ضبط (عاطل"مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 25 قضية "تبديد - ضرب - سرقة - إستيلاء") حال تواجده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البرى.
ضبط (عامل"مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 3 سنوات" حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.
بمواجهة المذكورين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

وزارة الداخلية بالإعدام ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين الامن العام
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