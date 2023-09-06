"ينمو" يحصل على تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي CIB

وقعّ مجمع “ينمو” اللوجستي اتفاقية تمويل مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروع مجمع ينمو إيست اللوجستي، ويغطي القرض الذي تبلغ مدته 10 سنوات جزءاً من تكاليف إنشاء وإنجاز المشروع.

ويمثل مجمع ينمو اللوجستي أول مشروع مشترك بين HAU Logistics، وهي منصة استثمارية مشتركة بين حسن علام للمرافق وAgility & A.P. Moller Capital، وتركز على مجال اللوجستيات وتعمل على إنشاء مجمعات لوجستية متطورة ومستودعات من الفئة “أ” في مصر.

وقال عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة، “سعداء بشراكتنا طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، والتي كان لها دور فعال في التوسع في مشاريعنا الاستراتيجية ، ومن المقرر أن يلعب مجمع نمو إيست، أحدث إضافة إلى مجموعة مشاريعنا، دوراً محورياً ويمثل علامة فارقة في قطاع الخدمات اللوجيستية المزدهر في مصر”.

من جانبه قال عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي، “تبرز هذه الشراكة عمق العلاقة التجارية مع مجموعة حسن علام ، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة جنبا إلى جنب مع وجود Agility & A.P. Moller Capital ، سيكون لها مساهمة ملحوظة في السوق المصري”.

وأضاف الجنايني : ” يتشرف CIB بمواصلة دوره التنموي الريادي في تمويل المشاريع الاستراتيجية التى تشكل أهمية قصوى للاقتصاد المصري”.

ويهدف المشروع إلى تحديث العمليات وتحسين حركة البضائع والسلع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة وفي شرق بورسعيد.