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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

3 حالات وفاة.. محافظ القاهرة يتابع عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة

العقار المنهار
العقار المنهار
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تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بحدائق القبة، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .
كما قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكداً ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار بـ 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة  أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.
كما نتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى  إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

محافظ القاهره العقار المنهار العقار المنهار بحدائق القبة
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