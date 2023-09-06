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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف "فاجنر" جماعة "إرهابية"

قوات فاجنر
قوات فاجنر
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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية "جماعة إرهابية" قريبا.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن مشروع القرار بهذا الصدد سيقدم للبرلمان، وهو ينص على تصنيف أصول "فاجنر" على أنها "ممتلكات إرهابية"، ما سيسمح بمصادرتها.

واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنشطة "فاغنر" في أوكرانيا وإفريقيا "خطرا على الأمن العالمي".

وأضافت أن "أنشطة "فاجنر" المستمرة المزعزعة للاستقرار تواصل خدمة أهداف الكرملين السياسية".

وكانت صحيفة "تايمز" قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية كانت تعتزم تصنيف "فاجنر" منظمة إرهابية، لكنها أجلت هذا الإجراء على خلفية تمرد "فاغنر" في روسيا في يونيو الماضي.

بريطانيا قوات فاجنر جماعة إرهابية
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