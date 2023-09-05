بالفيديو.. مفاجأة إسعاد يونس وبكاء ماجد الكدوانى فى برنامج صاحبة السعادة

استضافت الفنانة إسعاد يونس فى حلقة اليوم من برنامجها "صاحبة السعادة"، الفنان ماجد الكدوانى والذى حل ضيفاً فى حلقه حوارية شامله.

وأثناء اللقاء قدمت الفنانة إسعاد يونس مع أسرة البرنامج مفاجأة للفنان ماجد الكدوانى، حيث دخلت ساندرا ماجد الكدوانى إلى الاستوديو أثناء بث الحلقه، وهى تغنى كلمات أغنية "بنت أبوها" فى حالة تأثر كبيره.

وأثار رد فعل الفنان ماجد الكدوانى الكثير من الجدل من رواد السوشيال ميديا، حيث أشاد الجمهور والمتابعين بلهفة الأب ونظرته إلى ابنته فور سماع صوتها ، إلى جانب البكاء تأثراً بوجودها وغنائها له.

وإختتم الفنان ماجد الكدوانى بتوجيه الشكر للفنانه إسعاد يونس على المفاجأة، وقام بإحتضانها وتقبيل يدها إمتنان وتقدير لحضور إبنته.