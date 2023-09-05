أسماء عبد الله لصالون التنسيقية: يجب تجريم الفصل التعسفي في الصحف.. والحوار الوطني نموذج فريد للتعبير عن الرأي بحرية

قالت أسماء عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تجريم الفصل التعسفي في الصحف، وأن يكون هناك ضمير مهني فى طرح القضايا والفهم والوعي الكامل بالمعلومات الحقيقية والتفرقة بين الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسته النقاشية الثانية حول "حرية الرأي والتعبير"، وذلك فى ضوء ما شهدته جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي فى الحوار الوطنى من مناقشات .

وأكدت عبد الله، على أن المشرع المصري ساوى في الحقوق والواجبات باستثناء وقت الحروب والأزمات، مشيرة إلى أن الحوار الوطني نموذج فريد للتعبير عن الرأي بكل حرية وتقبل جميع الآراء المختلفة.

أدار الحوار خلال الصالون النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مى رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب الأسبق،فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

