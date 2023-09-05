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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الاثنين، إلى إجراء عدد من الإصلاحات الجوهرية في عدد من المؤسسات الدولية التي تشمل مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية في أألمانيا: "فكروا في مجلس الأمن الدولي، أخر إصلاح أجري فيه كان منذ 60 عاما، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر ألمانيا وحسب، بل سار نحو 60 دولة في طريق الاستقلال، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وهذه الدول تطالب بحق التصويت في صنع القرار وبمقعد على طاولة المفاوضات".

ووفقا لبيربوك، فإن مسألة الإصلاح ترتبط أيضا بالمؤسسات المالية الدولية والجهات الصحية والصيغ المماثلة لمجموعة العشرين، والأهم من ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت: "في حال تجنبنا التطرق لمثل هذه المسائل، فسيأتي غيرنا ويتطرق لها لبحث حلول لها، قد لا تكون في صالحنا".

وخلصت بيربوك، إلى أنه في الحالات التي تكون فيها أوروبا ضعيفة في الدفاع عن مقترحاتها، فإن الصين تتمتع بالتفوق والأفضلية.

وزيرة الخارجية الألمانية مجلس الأمن الدولى محكمة الجنايات الدولية
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