مصطفى شوبير يتحدث عن الانتقادات وارتباطه بوالده

قال مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي: «دائمًا اتقبل الانتقادات وهي أمور طبيعية، خصوصًا أن اسمى مرتبط بالكابتن أحمد شوبير والذي أتشرف أنه والدي، دائمًا أكون موجودا تحت المنظار لأن الجميع يريد رؤيتي، ولكن لا أركز في تلك الانتقادات، وأحاول قدر الإمكان الابتعاد عن هذه الأمور وعدم الانشغال بها والتركيز فقط في الملعب وإظهار أفضل مستوى لي».

وأضاف: «تصريحي بأن الأهلي عقدة الأندية كان رد على بعض وسائل الإعلام المغربية التي تحدثت عن فرحة لاعبي الأهلي بالتتويج باللقب الـ ١١ ومحاولة الحديث عن وجود عقدة من الوداد المغربي للأهلي وأكدت أن الأهلي هو عُقدة الجميع داخل افريقيا الذي توج باللقب 11 مرة».

وتابع: «الجمهور دائمًا كان يطالب بالتعاقد مع حارس مرمى وكذلك طالبوا بضم مهاجم ومدافع، فهي وجهات نظر طبيعية بالنسبة لهم، يريدون رؤية الأفضل دائمًا في الأهلي، هذا أمر طبيعي إلى أن أثبت العكس، ونشارك أنا وزملائي في المباريات ونثبت أننا قادرون على التواجد داخل الفريق، ودائمًا الجمهور يبحث عن اللاعب الجاهز، لكن بعد مشاركتي وظهوري في بعض المباريات أصبح هناك ثقة كبيرة في إمكانياتي، ونفس الأمر بالنسبة، لحمزة علاء حيث ظهر بشكل رائع مع المنتخب الأوليمبي مؤخرًا، وهناك مصطفى مخلوف عندما يشارك سيظهر قدرات رائعة في حراسة المرمى».

