المياه مشعة.. أول تحرك برلماني لوقف استيراد أسماك الماكريل من اليابان

قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الأيام الماضية شهدت تخوفات من جانب المواطنين بعد وجود مطالبات بحظر استيراد سمك الماكريل من اليابان، ويرجع ذلك لاتخاذ دولة اليابان قرارا بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما – دايشي للطاقة النووية في المحيط الهادي، لافتا أن هذا القرار أثار ضجة وخوفا واسعين بالدول التي تستورد الأسماك من اليابان ومن بينها مصر التي تستورد أسماك الماكريل.

وطالب النائب عيد حماد، في بيان له، بسرعة التحرك لاتخاذ قرار بوقف استيراد أسماك الماكريل من دولة اليابان، من أجل تجنب التسمم بالإشعاع النووي الذي سينتج من خلال تناول هذه الأسماك نتيجة تصريف المياه المعالجة لمحطة اليابان النووية في المحيط الهادي.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما قامت به دولة اليابان، يفرض على الحكومة المصرية اتخاذ قرار بوقف استيراد أسماك الماكريل تجنبا للتسمم بالإشعاع النووي ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل واستيراد هذا من النوع من الأسماك من دول آخرى.

وتابع النائب عيد حماد: لابد من تحليل أسماك الماكريل الموجودة في الأسواق للتأكد من خلوها من المواد المشعة تجنبا للتسمم بالإشعاع النووي، لافتا أن في تناول الأسماك الملوثة بالمواد المشعة يصيب بالإنسان بأمراض خطيرة، مطالبا بوقف استيراد هذا النوع من الأسماك من اليابان والبحث عن بديل.