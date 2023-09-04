اليوم.. المنشدان ياسين التهامى وأحمد العمري فى مهرجان القلعة

يقام مساء اليوم الإثنين حفلين متتاليين على مسرح المحكى للمنشدان ياسين التهامي وأحمد العمري، فى إطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففى الثامنة يقدم المنشد أحمد العمرى مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يامن اناجى ، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، ياحبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يارب وسلم، مولاي إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا ً واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة .