رابطة الأندية: المارشال كولر أفضل مدير فني في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بلقب أفضل مدرب في الدوري الممتاز للموسم الماضي في الاستفتاء الذي يتم بتصويت الجماهير.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة مارسيل كولر مدرب الأهلي وعلقت عليها قائلة: المارشال.. مارسيل كولر هو أفضل مدير فني باختيار جماهير رابطة الأندية المحترفة على جميع المنصات.

وكانت رابطة الأندية أعلنت عن 4 مدربين لاختيار الأفضل بينهم وهم مارسل كولر مدرب الأهلي، والصربي زوران مانولولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري الأسبق، وعلي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، والبرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز