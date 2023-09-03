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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية: المارشال كولر أفضل مدير فني في الدوري

مارسيل كولر أفضل
مارسيل كولر أفضل مدير فني
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أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بلقب أفضل مدرب في الدوري الممتاز للموسم الماضي في الاستفتاء الذي يتم بتصويت الجماهير.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة مارسيل كولر مدرب الأهلي وعلقت عليها قائلة: المارشال.. مارسيل كولر هو أفضل مدير فني باختيار جماهير رابطة الأندية المحترفة على جميع المنصات.

وكانت رابطة الأندية أعلنت عن 4 مدربين لاختيار الأفضل بينهم وهم مارسل كولر مدرب الأهلي، والصربي زوران مانولولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري الأسبق، وعلي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، والبرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز

السويسري مارسيل كولر أفضل مدير فني رابطة الأندية المصرية
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