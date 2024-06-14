على عمق 30 مترًا.. استخراج جثامين 3 أشقاء سقطوا في بئر بالأقصر

تمكنت الأجهزة المعنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء أمس الخميس، من استخراج جثامين الأشقاء الثلاثة، الذين غرقوا في بيارة صرف صحي أثناء تنظيفهم بمنزلهم بقرية الحليلة بمدينة إسنا، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطاراً يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة إسنا، بسقوط 3 أشقاء في بيارة للصرف الصحي بمنزلهم تقع على عمق 30 مترا، كانوا يقومون بإصلاحها وذلك بقرية الحليلة شرق مدينة إسنا.

أسماء الضحايا

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء الضحايا وهم كلا من "أشرف جمعة عباس 50 سنة، يعمل سكرتير بالمجلس القروي بقرية الدير وسباك كعمل إضافي، متزوج ويعول 4 أطفال، رمضان جمعه عباس - 42 سنة، حماده جمعه عباس - 40 سنة، جميعهم مقيمين بقرية الحليلة التابع لمجلس قروي الحلة.

كانوا بيحاولوا ينقذوا بعض

وأوضح شهود عيان من أهالي القرية، لـ"البوابة نيوز" أن الأشقاء الثلاثة يعملون بمهنة السباكة في بئر منزلي بقرية الحليلة الواقعة شرق مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وأثناء قيامهم بتنظيف وصيانة بئر المصرف على عمق 30 متر، تم اختناق الأول، وحاول الثاني إنقاذه فتوفى وجاء الثالث محاولاً إنقاذهم، ولكن لم تفلح محاولاتهم وسقطوا جميعا ولقوا مصرعهم بسبب الاختناق من الغازات.

على الفور، توجهت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارات الشرطة والحماية المدنية، حيث تم استخراج جثامينهم بعد عدة ساعات، وذلك لصعوبة الموقف وعمق بيارة الصرف الصحي، وتم إيداعهم مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، وتم إخطار الأجهزة المعنية لتتولى التحقيقات.

جاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابساتها.