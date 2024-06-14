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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يزور مكة المكرمة لبدء مناسك الحج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

ووصل الرئيس السيسي أمس إلى السعودية؛ لأداء فريضة الحج كما استهل الزيارة بالصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وزار الرئيس السيسي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما حيث أدي الرئيس السيسي الصلاة فى المسجد النبوى الشريف  قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج

وتبدأ اليوم الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة؛ تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غدا السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غدا إلى مشعر منى لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج.
 

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