لحظة وصول أحمد فهمي وأوس أوس إلى العرض الخاص لـ فيلم عصابة الماكس

رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات العرض الخاص لفيلم “عصابة الماكس”، والذي أقيم في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، حيث شهد العرض الخاص للفيلم حضور عدد من نجوم الفيلم ومن أبرزهم أحمد فهمي وأوس أوس.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.