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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يطلب تعديل موعد مبارياته في الدوري

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة
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طالب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر رابطة الأندية المصرية بتعديل موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي أمام نظيره الداخلية في الدوري.

ومن المقرر أن يواجه سموحة نظيره الداخلية يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الـ 26 من  الدوري المصري "نايل" للموسم الجاري 2023-2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وأرسل سموحة فاكس رسمي لرابطة الأندية يطالبهم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الداخلية لـ السابعة مساءًا بدلًاا من الرابعة عصرًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجاء البيان كالتالي: نظرًا لارتفاع درجة الحرارة نهارًا في فصل الصيف والتي تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي درجة حرارة لا يتحملها اللاعبين، وحرصًا منا ومن سيادتكم على عدم حدوث أي ضرر للاعبين خلال المباراة.

لذا نرجو من سيادتكم بتعديل موعد إقامة المباراة ليكون الساعة 7 مساءً بدل من الساعة 4 عصرًا، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة اللاعبين.

وتابع: ونحيط سيادتكم علمًا بأن نادي سموحة لا يفرق معه إذاعة المباراة على القنوات الفضائية من عدمه.. لذا نرجو من سيادتكم الموافقة على ذلك. 

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