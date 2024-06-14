رفع درجة التأهب بمدينة الحسنة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

وجه رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مرزق رزيق سالم برفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع الإدارات الخدمية لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ضمن توجيهات محافظ شمال سيناء بضرورة الاستعداد التام خلال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك ومتابعة كافة القطاعات الخدمية ٠

وفي ضوء ذلك تم إعداد خطة متكاملة لمركز ومدينة الحسنة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وأكد رئيس المدينة ضرورة التواجد الميدانى لكافة القطاعات لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل القوى مع أى مشكلة تواجه المواطن والعمل على حلها حيث شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي لتغطية جميع برامج المياه وتوزيعها على الأهالي خلال إجازة العيد وضرورة التأهب الكامل لمواجهة أى أعطال بقطاع الكهرباء تحدث بجميع قرى المركز والمدينة خلال أيام إجازة العيد٠

وشدد رئيس المركز والمدينة على قطاع النظافة والتجميل بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع المركز والمدينة حرصاً على صحة وسلامة الجميع خاصة رفع مخلفات ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تكثيف رفع القمامة بالشوارع التى توجد بها المساجد التى سوف تقام بها صلاة العيد٠

وأشار إلى ضرورة جاهزية معدات التدخل السريع بالمجلس لمواجهة أى مشكلة قد تحدث تحول دون وصول الخدمة للمواطن.

وأكد رئيس المركز والمدينة ضرورة التواصل مع إدارة الأوقاف بالحسنة لإعداد وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد على ضرورة متابعة ورصد أى ظاهرة تعدى على الأراضي المملوكة للدولة أو البناء بدون تراخيص خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل بكل حسم وتفعيل الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة المصرية.

وأشار إلى ضرورة التواصل المستمر بين القرى وغرفة عمليات المجلس لمتابعة الوضع داخل القرى أول بأول خلال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك.

ووجه رئيس المركز والمدينة بضرورة جاهزية كافة الإدارات الخدمية والعمل بيقظة تامة للتصدى لأى مشكله تواجه المواطن أمام وصول الخدمة المقدمة للجميع.

وأشار إلى ضرورة متابعة كافة الطرق المؤدية إلى قرى المركز والمدينة والتأكد من عدم وجود أى عوائق أمام المارة حرصاً على سلامة جميع المواطنين.