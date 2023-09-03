بحضور 500 طالب وطالبة.. جامعة سوهاج تناقش الـ"بريكس" في ندوة تثقيفية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية التي ألقاها الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، حول "البريكس"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجديد.

وفي بداية كلمته رحب رئيس الجامعة بالمفكر والكاتب الصحفي رفعت فياض، مبديا سعادته البالغة بموضوع الندوة، والتي تأتي في إطار حرص الجامعة علي توعية وتثقيف طلابها باخر المستجدات والقضايا التي تحدث، باعتبارهم أمل الدولة المصرية في التنمية والحفاظ على مصرنا الحبيب، موضحا ان جامعة سوهاج من أولي الجامعات المصرية التي حرصت علي تعريف طلابها بأهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، والفوائد الاقتصادية العديدة التي ستجنيها الدولة المصرية، مشيدا بالحضور الكثيف للطلاب وحرصهم علي التواجد للاستفادة من موضوع الندوة.

وأكد النعماني أن انضمام مصر لتجمع البريكس وحصولها على العضوية الكاملة؛ جاء ليؤكد أن الرئيس "السيسي" لا يتكلم من فراغ، وأن هناك الكثير من التحركات والإجراءات التي لا يتم الإعلان عنها إلا بعد إتمامها بالشكل الذي يخدم الدولة المصرية وشعبها، حيث جاء هذا التجمع لطمأنة المواطنين بشأن مستقبل أسعار السلع التي تأثرت كثيرا بسبب ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الجنيه، إلا أن إعلان قمة الـ"بريكس" يعد بمثابة قوة اقتصادية هائلة يمكن للاقتصاد المصري أن يحقق أقصى استفادة منها؛ وكما قال الرئيس "السيسي"، وداعا لتجار السوق السوداء.

ومن جانبه أعرب رفعت فياض عن بالغ سعادته لتواجده في رحاب جامعة سوهاج، ومشيدا ايضا بما شاهده من إنشاءات عملاقة بحرم الجامعة الجديد، ومدى الاستغلال الأمثل للمساحات، الي جانب الجودة العالية في تصميم المنشآت والتي تضاهي الجامعات العالمية.

واستعرض رفعت فياض خلال الندوة المنافع الاقتصادية لانضمام مصر لتجمع بريكس، ومنها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، موضحا ان تجمع "بريكس" الأعضاء المؤسسين وهم (الصين، الهند، روسيا، البرازيل، إضافة إلى دولة جنوب أفريقيا). وبداية من أول يناير المقبل، ستنضم إليهم كل من (مصر، الإمارات، السعودية، الأرجنتين، وإيران، إضافة إلى أثيوبيا، لافتا إلي ان الأرقام الرسمية تفيد أن الأعضاء المؤسسين في "بريكس" يمثلون أكثر من 40 % من سكان العالم، ونحو 25 % من الناتج الإجمالي العالمي، وبإضافة الأعضاء الجدد، موضحا انه في ضوء هذه المؤشرات، وإذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط له؛ سوف يتراجع سعر الدولار في السوق المصرية ليصل إلى قيمته الحقيقية.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة للرد علي تساؤلات واستفسارات الطلاب حول موضوع البربكس، كما كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الكاتب الصحفي رفعت فياض تقديرا له.