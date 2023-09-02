عباس شراقي: تصريحات رئيس لجنة التفاوض الإثيوبي بشأن السد غير دبلوماسية .. فيديو

كشف عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل تصريحات رئيس لجنة التفاوض الإثيوبي بشأن ملف السد الإثيوبي والتي قال فيها « لن يتم التوقيع على أي وثيقة تحد من حقوقنا التنموية»، مؤكدا أنه تصريح غير دبلوماسي وغير موفق وليس جديد على أديس أبابا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مع حق إثيوبيا في التنمية مع عدم الإضرار بالآخرين وليست ضد سد النهضة.



وأكد عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر حريصة على حقوقها، ولن تفرط في حصتها من المياه.



ولفت إلى أن إثيوبيا تريد زيادة أمد المفاوضات حول السد وإثارة المشاكل مع دول المنبع، وتبحث عن مصالحها فقط ولا تراعي حقوق مصر والسودان.



وأردف أن الاجتماع القادم في أديس أبابا إن لم يكن بحضور أطراف دولية سيتمسك كل طرف برأيه ولن يتم التوصل لنتيجة، موضحا أن إثيوبيا لها مطلب جديد وهو الحصول على حصة من المياه وهذا يدخل الجميع في متاهات أخرى.





