فلسطين تختتم عروض الديفليه الفني بمهرجان الإسماعيلية

اختتمت فرقة فلسطين للفنون الشعبية عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية عقب إقامة دفيليه فني قبيل حفل افتتاح المهرجان غدا الأحد ،قدمت خلاله الفرق المشاركة عروضها الاستعراضية والفنية التي تعبر عن تراث بيئتها

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد قدمت عددا من العروض الفنية للمشاركين بمهرجان الاسماعيليه للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين استعرضت خلالها الفرق عروضها الفنية

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الأحد ،كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"

كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

حضر العروض عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية ، امل عبدالله رئيس إقليم الدلتا وسيناء الثقافي.

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