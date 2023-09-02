برلمانية: نجاح مهرجان العلمين جسد رسالة قوية للعالم بإنجازات الدولة المصرية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تنظيم سياحة المهرجانات من خلال مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين» مما جسد رسالة قوية للعالم بكافة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية منذ 9 سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاوة على تغيير الواقع باستثمار كافة المقومات الداعمة لخارطة التنمية المستدامة وبناء المستقبل للأجيال القادمة.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية، أن سياحة المهرجانات تستهدف رفع معدلات الإقامة وارتفاع معدلات استيعاب الأماكن السياحية مما يمثل مصدرا للدخل السياحي والاقتصادي من خلال جذب السياح إضافة إلى الترويج للثقافة وتراث المكان والتعريف به من خلال الفعاليات والاحتفالات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة العلمين استقبلت مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، كما ضمت العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب مباشرة وغير مباشرة.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الفعاليات المتنوعة بمهرجان العلمين لبت طموحات وأذواق الزائرين مما سيكون له أثر إيجابي كبير على المنطقة بمختلف المستويات السياحية والاقتصادية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن دعم مصر لملف السياحة ونجاح الشركة المتحدة في التنظيم يستهدف تعزيز مكانة الدولة في السياحة العالمية الجاذبة وتعريف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها مصر في الثورة العمرانية والتنمية الشاملة.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن مهرجان العلمين ساهم في تعزيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي بتحقيق الفوائد الاقتصادية من خلال زيادة الوعي السياحي.