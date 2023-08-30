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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا وكندا تبحثان تدريب الجيش الأوكراني وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود

أوكرنيا وكندا
أوكرنيا وكندا
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بحث نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندري سيبيها مع ممثلي البرلمان الكندي الأوضاع في ساحة المعركة وتدريب الجيش الأوكراني وتشغيل ممر الحبوب في البحر الأسود.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني بمجلس العموم الكندي جيمس بيزان وعضو اللجنة بات كيلي، اللذين يقومان بزيارة لأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية نقلا عن مكتب الرئيس الأوكراني.

وأشاد سيبيها - خلال الاجتماع - بدعم كندا والبرلمان الكندي لأوكرانيا في الوقت الراهن، معربا عن امتنانه لحكومة وشعب كندا للمساعدة الشاملة للشعب الأوكراني، وخاصة المساعدة الدفاعية والمالية في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأطلع نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا المسؤولين الكنديين على الوضع في ساحة المعركة وشدد على أهمية تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا قبل فترة الشتاء، وتحديدًا لحماية البنية التحتية للطاقة في البلاد، فضلًا عن زيادة وتسريع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

وذكر سيبيها أن مشاركة كندا النشطة في تدريب الجنود الأوكرانيين أمر في غاية الأهمية، وأعرب عن أمله في أن يساهم الجانب الكندي أيضًا في تدريب الطيارين الأوكرانيين في المستقبل.

وبحث الطرفان أيضا قضايا الأمن الغذائي وأهمية ضمان التشغيل دون انقطاع لممر الحبوب في البحر الأسود.

وأكد البرلمانيون الكنديون مواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا من كل من الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة الكندية.

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