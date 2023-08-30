نقيب الموسيقيين وأعضاء المجلس الجديد يتحدثون لـ«البوابة نيوز» عن مستقبل النقابة والمهنة.. مصطفى كامل: انتهى عصر المجاملات.. وحقوق الغلابة ومحاربة الفساد أهم أولوياتي

حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة: إنشاء أكاديمية للتدريب.. والأعضاء القادمون سيكونون نجومًا كبارًا

نادية مصطفى المسئول عن لجنة العلاقات العامة: نتمنى إنشاء نادٍ ودار مسنين ومشروع إسكان للموسيقيين

كشفت نقابة المهن الموسيقية، عن التشكيل الأول لهيئة المكتب واللجان الخاصة بمجلس إدارة المهن الموسيقية، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب بالتزكية وإجراء انتخابات لاختيار 12 عضوا، حيث تم توزيع المهام عليهم خلال اجتماع المجلس الذى تم مسبقا.

وجاء أعضاء مجلس الإدارة كالتالى: حلمى عبد الباقى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، محمد أبو اليزيد وكيل النقابة، وأحمد أبو المجد سكرتير، وخالد بيومى أمين صندوق، ومنصور هندى لجنة العمل، والدكتور عاطف إمام لجنة الخدمات، والدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات، وعلى الشريعى العلاقات العامة للجهات الأمنية، ونادية مصطفى العلاقات العامة الوزارات والكيانات واللجنة الاجتماعية والإسكان، ومحمد صبحى لجنة تنمية الموارد، والدكتور علاء سلامة اللجنة الثقافية.

مصطفى كامل يحذر

ووجه مصطفى كامل، رسالة تحذير لكافة المقرات الموسيقية بمحافظات مصر والفرق الموسيقية، فى إطار خطة للحفاظ على الموسيقيين المنتسبين للنقابة، ومنع بعض المتسللين لمزاولة المهنة بالفرق الموسيقية.

وخص «كامل» بالذكر جميع الفرق الموسيقية، قائلا لهم: «ممنوع منعا تاما عمل أى شخص لا يحمل كادرنيه النقابة»، موضحا «الأحق بالعمل هم الزملاء حاملو الكارنيهات السارية، وفى مخالفة القرار يتم تحرير محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص وجار الآن تنفيذ القرار فى جميع أنحاء مصر».

وأوضح، أنه مؤخرا تم ضبط عدد من المطربين المخالفين للقرارات، بالغناء دون كارينه، وهو ما حذرت منه سابقا، مؤكدا أنه لن يتهاون فيما بعد، مؤكدا عدم تقديم شكاوى فى لجنة العمل تحت أى أسباب.

وأشار إلى أن الشئون القانونية هى المختصة بتلك الشكاوى، وأنه من المقرر تشكيل لجنة خاصة أيضا للشكاوى، مكونة من رئيس واثنين من الأعضاء.

وعن عقوبة الغناء دون كارنيه النقابة، قال هناك المنع وتحرير محاضر رسمية، مؤكدا أنه انتهى عصر المجاملات فى كل شيء، وتم منذ أيام قليلة ضبط أكثر من نجم غناء فى مصر وفى المحافظات، وتم منع كل من لم يحمل كارنيه النقابة من العمل ومن الغد تحرير محاضر رسمية.

واختتم: «القادم فى حال تكرار ذلك هو التحقيق مع المطرب ومنعه من العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر».



أكاديمية للتدريب لنقابة الموسيقيين



تحدث أيضا الفنان الكبير حلمى عبد الباقى وكيل أول النقابة، ورئيس لجنة القيد، إذ قال إنه أول مرة يتولى منصب وكيل ورئيس لجنة القيد، متابعا: «أكيد كل حاجة صح لابد أن تتم بشكل صحيح ومفيش مجاملات، وأى إنسان يستحق أن يكون عضوا سوف يكون عضوا وأى شخص لا يستحق فهو لا يستحق، وعشان ذلك سيتم إنشاء مشروع جديد ينهى هذا الجدل نهائيا وهو إنشاء أكاديمية للتدريب تابعة للنقابة فى كل محافظات مصر بالاستعانة بدكاترة كبار لهم أسماؤهم المعروفة فى الموسيقي والمجال الغنائى بشكل عام».

وأوضح، أن هذه الأكاديمية سوف يلتحق بها كل متقدم للعضوية للدخول فى اختبار لجنة القيد، وفوائد هذه اللجنة عديدة منها تعليم المتقدم بشكل علمى صحيح كل ما يخص الموسيقى والأصوات والمقامات وكل ما يخص علم الموسيقى والفن الغنائي.

وأكد، أنه سوف يكون هناك أكاديمية مصغرة بالنسبة لفروع النقابة خارج القاهرة لتوفر على أبناء المحافظات الوقت والجهد، وبالنسبة للقاهرة سوف تكون أكاديمية كبرى يتخرج منها الفنان والموسيقى للالتحاق بلجنة القيد بعد اختبارات الأكاديمية فى الدورات التدريبية التى سوف تكون خلال أشهر قليلة.

وأكد أن هذا المشروع لاكتساب الخبرة والتأهيل للدخول للجنة القيد، مشيرا إلى أن التقييم الذى سوف يتم من الأكاديمية هو المسئول الأول للدخول للجنة القيد والحصول على العضوية،

وهذا المشروع سوف يمنع الأقاويل الكثيرة والمحسوبية والواسطة، مشددا على أنه لن نسمح بدخول اللجنة إلا لمن يستحق منحعه شرف عضوية نقابة المهن الموسيقية، وأعضاء النقابة القادمين سوف يكونون نجوما كبار.

وعن رأيه فى موقف حمو بيكا السابق مع النقابة وما يحدث الآن، قال: «علينا أن نعترف بأن حمو بيكا وحسن شاكوش لهما شريحة كبيرة بتسمعهم وبتحبهمن وما فعله الفنان مصطفى كامل فى توليه مهمة رئاسة النقابة كان صحيحا عندما جلس مع هؤلاء وتحدث معهم لنصل إلى النتيجة الحالية أصبحوا جميعهم ملتزمين مفيش مشاكل إطلاقا من مؤدى المهرجانات، والأجواء أصبحت أفضل بكثير والكل مبسوط ويعمل تحت طائلة النقابة، وهذا الأمر نجاح كبير يستحق الإشادة للنقيب الحالى الفنان مصطفى كامل».

وعن عودته للغناء مرة أخرى، قال الفترة الماضية كنت مشغولا بأشياء كثيرة، متابعا: «أنا معنديش شغلانة غير الغناء والفن والنقابة، وأنا الآن أستمع لبعض الأعمال لاختيار أغانى جديدة، والفترة القادمة سوف أعود للغناء لأنى أمتلك حالة من العطاء الفنى، ونفسى أعمل أغانى كثيرة جدا، وسيحدث بإذن الله، وانتظروا حلمى عبد الباقى قريبا».

«نفسنا يكون عندنا نادى اجتماعى للموسيقيين»



من ناحيتها، قالت نادية مصطفى المسئول عن لجنة العلاقات العامة بالنقابة، إن نادى الموسيقيين مهم جدا بالنسبة لها وبالنسبة لكل المجلس والنقيب وأعضاء الجمعية العمومية، متابعة: «نفسنا يكون عندنا نادى اجتماعى للموسيقيين من حقنا ومن حق كل الموسيقيين لأن كل النقابات تمتلك نوادى إلا الموسيقيين، ولذلك أناشد الدولة بهذا الأمر».

وفيما يخص المعاشات، أوضحت أنها تحلم بإنشاء دار مسنين للموسيقيين وأسرهم، ولجنة العلاقات العامة تحتاج إلى جهد كبير، وتنسيق مع الجهات والوزارات، مشيرة إلى أن النقابة لها مطالب، ومن حقها أن تتحدث عنها ونطالب بها حتى يتم تنفيذها، وهذا لم يحدث إلا باللقاءات المتعددة مع المسئولين والمعنيين بذلك.

وأكدت، أنه قريبا سوف يتم لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لبحث مشروع إسكان جديد يخدم أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

وعن رأيها فى النقابة خلال رئاسة الفنان مصطفى كامل، قالت إن الفنان مصطفى كامل يعطى الجهد والوقت وكل ما يملك من أجل النقابة، وكما يعلم البعض المعاشات والعلاج فى زيادة، بالإضافة إلى أنه لا يترك كبيرة وصغيرة، والنقابة تغيرت للأفضل كثيرا فى رئاسته للمجلس، وخلق حالة نشاط كبيرة عند كل الأعضاء بالمجلس، وأرى أن القادم أفضل بكثير لصالح النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت إلى أنه قريبا جدا سوف يتم طرح عدة أنشطة خاصة باللجنة الاجتماعية من رحلات ترفيهية وغيرها للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى رحلات الحج والعمرة، وأنا أشرف عليها منذ سنوات.



زيادة نسبة إيرادات النقابة



وقال منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إن من المهام الأساسية لدور لجنة العمل هو الحفاظ على موارد ودخل النقابة بالإضافة إلى استخراج التصاريح اللازمة للحفلات ومراقبة الحفلات لرصد التجاوزات أو الأخطاء وحل المشكلات، وأغلب مشاكل الموسيقيين تواجهها لجنة العمل ونقوم بحلها خلال أيام، وهذه المشاكل خاصة بالموسيقيين.

وعن زيادة نسبة إيرادات النقابة، قال إن النقيب متواجد بصفة دائمة ويعرف لجنة العمل جيدا ويعلم جيدا ما بداخل النقابة، وتمت زيادة نسبة الفنان، وتدخل النقيب مصطفى كامل وتواصله مع النجوم الكبار كان سببا أساسيا فى زيادة إيرادات النقابة بسبب زيادة أجور الفنانين.

وأوضح، أن كل الفنانين يحترمون النقيب مصطفى كامل، وتجاوبت مع النقابة أمثال النجوم الكبار عمرو دياب وبهاء سلطان وتامر حسنى ومحمد حماقى وحكيم ومحمود العسيلى وكل النجوم ملتزمين تجاه النقابة.

وعن الفنان محمد رمضان وما يقال إنه يقوم بإحياء حفلات دون تصريح ودون انضمامه للنقابة، قال هندى، إن رمضان يقوم بأخذ «تصريح اليوم الواحد» بناء على الخطاب الوارد من نقابة المهن التمثيلية، ويوجد بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وعندما يعمل مطرب فى عمل فنى سينمائى يفعل مثلما يفعل محمد رمضان، يأخذ خطابا من النقابة التابعة له لتوجيهه للنقابة التى سوف يعمل لها وهذا التصريح بيوم واحد فقط.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين النقابات الثلاث يضع حدا كبيرا لأى تجاوزات ممكن أن تحدث، وبالنسبة للفنان محمد رمضان يدفع رسومه النسبية للنقابة كامله مثلما يفعل كل النجوم.