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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أرتفاع أسعار القمح بعد هجمات أوكرانية في البحر الأسود

ارشيفية
ارشيفية
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صعدت أسعار القمح، في تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1% في ظل الهجمات العدائية التي تنفذها أوكرانيا ضد روسيا في البحر الأسود، الذي يعد ممرا بحريا مهما لتصدير الحبوب.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأصفر، بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.21% إلى 6.07 دولار للبوشل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، وذلك حسبما أفادت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 4 زوارق سريعة تحمل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، كما نفذت أوكرانيا هجوما بالطائرات المسيرة بالقرب من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

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