وادي دجلة بطل العرب في الجودو.. وزعيم أفريقيا في الكاراتيه

نجح لاعبو وادى دجلة، في التتويج ببطولات كبرى في الجودو والكاراتيه، وتحقيق مراكز متقدمة في لعبتي التنس والجمباز خلال الأسبوع الماضي، يأتي ذلك استمرارًا لمسيرة نجاح حصد الألقاب بالمنافسات القارية والدولية.

البداية مع فريق الجودو بنادي وادى دجلة، والذي توج بلقب البطولة العربية للناشئين، والتي أقيمت بمدينة العلمين، بعدما حصد الفريق 17 ميدالية متنوعة بواقع (3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و13 ميدالية برونزية)، وحل لاعبو الفريق في الترتيب الأول في منافسات الناشئين.

وشارك 15 لاعبًا من وادى دجلة في البطولة العربية للناشئين، وهم: أحمد سامر، ومازن التوني، ومحمد مصطفى، وحبيبة حازم، وياسين ياسر، وآدم تامر، وعبد الرحمن علي، وأحمد إبراهيم، وأنطوان وليد، ومحمد مصطفى، وأحمد إبراهيم، وعلي مرزوق، وعبد الرحمن محمد، وزياد عبد اللطيف، وعمر ياسر.

وفي الكاراتيه، حقق الثلاثي (عبد الله ممدوح، وريم سلامة، ومنة شعبان) بطولة أفريقيا للكاراتيه الكوميتيه (سيدات ورجال) والتي أقيمت بالمغرب، حيث توجت البطلة ريم سلامة بالميدالية الذهبية بالبطولة بمنافسات الكوميتيه سيدات وزن تحت 50 كيلو، وفاز بنفس الميدالية البطل عبد الله ممدوح في منافسات رجال وزن تحت 75 كيلو، فيما حققت منة شعبان الميدالية الفضية بمنافسات وزن 68 كيلو.

وعلى المستوى المحلي، توجت شمس يسري بميداليتين ذهبية وفضية بمنافسات (المتوازي-عارضة التوازن) ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز لمرحلة الناشئات، كما توج محمد ناصر بكأس المركز الثاني بمنافسات الزوجي ببطولة سماش الدولية للتنس.

أما على صعيد النتائج مع المنتخبات الوطنية، توجت مروة أحمد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا بالمغرب.

في الوقت نفسه يشارك 14 لاعبًا من وادى دجلة مع المنتخب الوطني لسباقات السرعة ببطولة العالم المقامة في إيطاليا خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل، وذلك من إجمالي 16 لاعبًا بقائمة المنتخب، وتضم قائمة المشاركين كل من أحمد تامر، وأحمد حاتم، وشهد شريف، وعمر حاتم، وفريدة وائل، وكريم خالد، ولما كرم، ولينا كرم، ومحمد جمال، ومحمد عمرو، ومريم هيثم، ونسمة محمد، وهنا تامر، وياسين خطاب، ويقود فريق المنتخب الدكتور كرستين نصحي، رئيس الجهاز الفني لفريق سباقات السرعة بوادى دجلة، والكابتن محمود مصطفى، مدرب عام للمنتخب.