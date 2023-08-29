رونالدو وماني.. النصر بالقوة الضاربة أمام الشباب في الدوري السعودي

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة الشباب، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

تقام المباراة على ملعب الأول بارك في تمام التاسعة مساء، واعتمد المدير الفني على كريستيانو رونالدو وساديو ماني لقيادة هجوم الفريق إلى جانب مارسيليو بروزوفيتش عبد الرحمن غريب.

يبدأ النصر المباراة أمام الشباب بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - جيسلان كونان - إيميريك لابورت - محمد الفتيل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو - مارسيليو بروزوفيتش - عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

يحتل النصر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر أول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون قبل أن يعود إلى الانتصارات في الجولة الثالثة أمام الفتح بخمسة أهداف دون رد، بينما يأتي فريق الشباب يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مباراة.