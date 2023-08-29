النيابة تطلب التحريات حول إدارة استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص بالدقى

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 03:45 م

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول القبض على المتهم بإدارة استوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما تحفظت على الاستوديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي (أحد الأشخاص) لقيامه بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى، وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة" ، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك الأستوديو) ، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص" – هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية) وبمواجهته بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.