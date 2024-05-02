محافظ بني سويف يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد،أعرب فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة السعيدة،وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، الفيوم وبني سويف"، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد،متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية وأعضاء البرلمان من النواب والشيوخ والتنفيذيين بالمحافظة بهذه المناسبة،حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من نيافة الأنبا "غبريال"أسقف بني سويف،نيافة الأنبا"اسطفانوس"أسقف ببا، نيافة القمص"باسيليوس الأنبا بولا (دير الأنبا بولا بناصر)، نيافة القمص "فام الأنطوني (دير الأنبا انطونيوس بناصر)، نيافة القمص"بولس فهمي"وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، والقس"أكرم ناجي"راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، نيافة الأنبا "توماس عدلي" مطران الأقباط الكاثوليك (الجيزة ، الفيوم ، بني سويف)، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.