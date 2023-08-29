رومانيا تهدف إلى مضاعفة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر طرق بديلة

قال رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو إن بلاده سوف تضاعف قدرة ميناء كونستانتا الرئيسي على البحر الأسود وممرات الشحن على نهر الدانوب لمدة شهرين لمساعدة أوكرانيا في نقل حبوبها.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن سيولاكو قوله إنه بحلول نهاية عام 2023، ستمتلك أوكرانيا حوالي 40 مليون طن من الحبوب للتصدير، حيث قامت الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية في ميناء كونستانتا وعلى الطرق المؤدية إليه لتسهيل الوصول لهذا الهدف.

ووفقا لسيولاكو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لطريق كونستانتا والطرق الأخرى ستسمح بمضاعفة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أربعة ملايين طن شهريا.

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة من قبل روسيا على محطات الحبوب الأوكرانية في موانئ إسماعيل وريني، يعتقد رئيس الوزراء أن الحل، على سبيل المثال، يكمن في السماح للسفن بالقيام بالعبور الليلي اعتبارا من أكتوبر المقبل وزيادة حركة البضائع إلى 14 سفينة على الأقل يوميا.

وأضاف سيولاكو أن رومانيا تعتزم أيضًا فتح المزيد من نقاط العبور البرية وتحسن البنية التحتية للسكك الحديدية لتسريع نقل البضائع.

