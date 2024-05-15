الأمن يضبط المتهمين بنشر فيديو قيادة خمس سيارات بتهور وسرعة كبيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" تضمنت قيام قائدى سيارات بالقيادة بسرعة كبيرة وقيامهم بعدة حركات إستعراضية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمنت قيام قائدى سيارات بالقيادة بسرعة كبيرة بالإضافة إلى قيامهم بعدة حركات إستعراضية من شأنها تعريض حياتهم والآخرين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها (5 سيارات) وقائديها

(مقيمين بنطاق محافظتى "شمال سيناء – الإسماعيلية) .

كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه - مقيم بمحاقظة شمال سيناء- وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.