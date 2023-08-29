برلماني يطالب المحافظين بتنفيذ خطة الحكومة للاستعداد للعام الدراسى الجديد

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب اهمية القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد .

وطالب النائب أشرف أمين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتنفيذ خطة الحكومة واستعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد مؤكداً أهمية قيام المحافظين بجولات ميدانية لتفقد الأبنية والمدارس داخل نطاق محافظاتهم.

كما أشاد النائب أشرف أمين بجهود الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة فى مجالات إنتاج تدريبات ونماذج امتحانات وإتاحتها للطلاب إلكترونيًا، تساعد الطلاب فى فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة وإعداد بنوك أسئلة.

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع سياسيات الحكومة فى تشجيع مستثمرى القطاع الخاص فى مجال التعليم والتعاون معهم لتقديم المحتوى التعليمى على المنصات التعليمية.