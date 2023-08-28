الدوري الإسباني.. جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام فاليكانو

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الدوري الإسباني.

ويستضيف رايو فاليكانو المباراة على ملعب "تيريزا ريفيرو" فى العاشرة والنصف مساء، واعتمد سيميوني على أنطوان جريزمان لقيادة هجوم الفريق إلى جانب ممفيس ديباي ويعاونهم من الخلف بابلو باريوس، ساؤول نيجويز.

ويبدأ أتلتيكو مدريد المباراة أمام رايو فاليكانو بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناويل مولينا، ستيفان سافيتش، أكسيل فيتسل، ماريو إيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: رودريجو دي بأول، بابلو باريوس، ساؤول نيجويز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ممفيس ديباي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 4 نقاط، فيما يأتي رايو فاليكانو المركز المركز الثالث برصيد 6 نقاط.