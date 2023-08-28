حزب الريادة: السيسي أنقذ البلاد من العودة إلى الوراء وبنى مصر الحديثة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها العسكرية القوية وأصبح لمصر أسطولان على مستوى البحرين، إضافة إلى حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري والتي ستحسن من حياة 60 مليون مواطن.

وأضاف كمال حسنين، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من العودة إلى الوراء وبنى مصر الحديثة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى المسؤولية كان الوضع الاقتصادي للدولة صعبا، لكنه تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، إضافة إلى أنه أعاد قوة مصر عربيا ودوليا وإقليميا.

وتابع رئيس حزب الريادة، أنه لدينا قواعد ثابتة وهي دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء.