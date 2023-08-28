وصول بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض المعسكر الخارجي.. صور

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة النمساوية فينيا منذ قليل لخوض معسكر الاعداد الخارجي الذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة صباح اليوم الأثنين إلى النمسا وسط حالة من التركيز على جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وضمت قائمة الأهلى في معسكر النمسا 32 لاعباً وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – معتز محمد – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح -عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري - طاهر محمد طاهر – رضا سليم – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – كريم نيدفيد – رأفت خليل – محمد الضاوي "كريستو" -محمود كهربا – صلاح محسن وبيرسي تاو.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلي مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية في النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها في دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلي مع فريق نمساوي وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.