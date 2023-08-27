عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا بعنوان "التوترات السياسية العالمية تزيد من نسبة البطالة".

وذكر التقرير، أن العالم شهد أرتفاعا فى معدلات نسبة البطالة خلال الفترة الأخيرة أثارت تساؤلات حول السبب أو الأسباب التي أدت إليها، فمن المؤكد أن الحرب الأوكرانية فاقمت من تردي الوضع الاقتصادي ونسبة التضخم عالميا، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن موجات النزوح التي تسببت فيها تغيرات المناخ أيضا، وهو ما جعل العالم على موعد مع مشكلة متفاقمة تتطلب تدخلا دوليا جذريا.

وبحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي، فإن معدل البطالة في منطقة يورو بلغ 6.4% في شهر يونيو 2023 وهو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ إبريل 1998م، حيث تشير هذه النسبة إلى استقرار معدل البطالة مقارنة بشهر مايو 2023 وانخفاض ملحوظ مقارنة بالمعدل الذي بلغ 6.7% في يونيو 2022، كما بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي نحو 12 مليونا و800 ألف شخص.

