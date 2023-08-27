الدوري الإنجليزي.. ليفربول متراجع أمام نيوكاسل في الشوط الأول

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره ليفربول على أحداث الشوط الأول، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وسيطرة على المباراة، ولكن تمكن أنتوني جوردون من إحراز هدف لنيوكاسل في الدقيقة 25، ثم زادت أوجاع ليفربول بطرد المدافع فيرجيل فان ديك في الدقيقة 28.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وذلك بعد جولتين من البريميرليج تعادل فى الأولى وحقق فوز عريض فى الثانية، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط فقط، بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة فى الثانية.