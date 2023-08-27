صدمة في الأهلي.. تجدد إصابة عمرو السولية وغيابه عن السوبر الافريقي

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة جديدة بعد تجدد إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق مؤخرا وتأكد غيابه لفترة طويلة.

وعاني عمرو السولية من تجدد الآلام بتمزق في العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية وخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة اثبتت تجدد الإصابة مرة اخرى.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز"، أن الأشعة اثبتت تجدد الإصابة في نفس الموضع القديم وسيغيب عمرو السولية لفترة لن تقل عن شهر واصبح بشكل نهائي خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقررة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية.

وأضاف المصدر ان مارسيل كولر كان يعول على عودة السولية للمشاركة بعد غياب فترة طولية نهاية الموسم الماضي، ولكن تلقي صدمة بتجدد إصابة اللاعب خاصة أن عمرو السولية كان يستعد للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد التعافي من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وتسافر بعثة الأهلي غدا الأثنين إلى النمسا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد التي تستمر حتى 6 من الشهر المقبل بمعسكر خارجي يخوض خلاله الفريق عدد من المباريات الودية قبل ضربة البداية للموسم الجديد بمباراة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر.