كاف يحدد موعد قرعة النسخة الأولى من الدوري الأفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد قرعة بطولة الدوري الأفريقي “السوبرليج” في نسختها الأولى والتي يشارك فيها 8 أندية تحتل التصنيف الأفضل في القارة الأفريقية.

ويشارك الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي كمل يلعب المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا ايضا.

وأعلن الاتحاد الافريقي موعد القرعة يوم السبت المقبل لتحديد أطراف مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام خروج المغلوب.

ويشارك في بطولة الدوري الأفريقي أندية الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي وبيترواتليتكو الأنجولي.

وتم تقسيم الأندية الـ8 إلى مستويين

المستوى الأول: الأهلي والترجي والوداد وصن داونز

المستوى الثاني: إنيمبا وبترو أتلتيكو ومازيمبي وسيمبا.