"التربية والتعليم بالوادي الجديد": توزيع لوحات لغة الإشارة على المدارس والجهات الحكومية

علق المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد على توزيع لوحات لغة الاشارة على مدارس المحافظة، قائلا: "بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فإنه سيتم توزيع لوحات لغة الإشارة على جميع المدارس والمدن بالمحافظة من أجل تسهيل تخاطب الأفراد مع ذوي القدرات الخاصة".



وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الأحد ، أنّ الخطة تستهدف جميع المدارس والمنشآت الحكومية والوحدات المحلية والمنشآت الصحية والمنشآت العامة.



في سياق متصل بالعملية التعليمية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أنه جرى تنفيذ خطة التدريب الصيفي على جميع مدار المحافظة، حيث جرى عقد ورش عمل ونشرات توعية للصم وضعاف السمع.

https://www.youtube.com/watch?v=CNJm7aA1OIA&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9