ماذا قالت النيابة بشأن تسمم 10 عمال داخل مزرعة في الواحات؟

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها حول إصاب 10 عمال بحالة تسمم، داخل مزرعة بمنطقة الواحات.

وقد أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

الواقعة بدأت بورود إشارة لضباط مباحث قسم شرطة الواحات من مستشفي اكتوبر، تؤكد وصول عدد من العمال مصابين بحالة تسمم، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 10 عمال بحالة تسمم.

وقد تبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المصابين يعملون داخل مزرعة بأكتوبر، وقد إصيبوا بحالة تسمم بعد تناولهم وجبه غذائية، وقد تم نقلهم للمستشفي لتلاقي العلاج تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه.

