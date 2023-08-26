تعرف على ابتكارات المصرى القديم وإبداعه

عرف المصري القديم بعبقريته وذكاءه الذي وصل فيه لدرجه الابتكار والإبداع مما جعل له السبق في التقدم واستحداث كل ما هو جديد ومبتكر تحدث عنه الجميع وسجله علي مر ازمنه التاريخ ف

تعددت هذه الاختراعات ما بين مكياج العيون وورق البردي والتقويم والمحراث والنعناع للنفس الطيب ولعبه البولنغ وايضا ما اخترعه لحلاقه الشعر فضلا عن قفل الباب ومعجون الاسنان

اولا مكياج العيون

عرف المصري القديم باناقته ونظافته وحبه للجمال خاصه النساء لهذا اهتم بالعيون وجمالها واخترع منذ اربعه آلاف سنه ق .م مكياج خاص للعيون وهذا المكياج خليط من السخام مع المعدن عرف باسم "غالينا "، وهو مرهم اسود عرف "بالمكحله "ومازال حتي الآن تستخدمه النساء كما يستخدمه اهل الريف عند ولا ده مولود جديد

اللغه المكتوبه

يعود تاريخ اللغه المكتوبه لدي المصري القديم الي ٦٠٠٠ عام ق .م وظهرت بدايه كلوحات مكتوبه ثم طورت الى لوحات بالاحرف الأبجدية التي عبر عنها بالاصوات والشخصيات

ورق البردي

يرجع الفضل في اختراعه الي المصري القديم لكن كانت الصين لها اليد الاولي وذلك سنه ١٤٠ ق .م ولكن التطور يعود اصوله الي المصري القديم الذي كان له اليد العليا فى تطوره حيث انه طوره من خلال نباب البردي الذ ي كان ينمو في المستنقعات التي تصصطب علي نهر النيل وفي ذلك اخذ المصريون من نبات البردي شكله وصلابيته في صناعه الورق لكي يصنعوه علي نحو مثالي فيستفاد منه كورق للكتابه المصريه القديمه بل نوعوا ايصا من استخدماته حيث استخدموه في صناعه الحصر والصنادل ذلك عن ورق البردي

ولانه وصل للكتابه فكر في الوقت متي يكتب ومتي يكف ومتي يصنع ولذلك ربط المصري القديم بين التقويم وبين بدايه فيضان النيل السنوي لانه أدرك أن النظام الزراعي مرتبط بموسم فيضان النيل وعلي ذلك قسم النظام الزراعي الي ثلاثه مواسم "الغمر والنمو والحصاد "

المحراث

أول من فكر في صناعه المحراث من أدوات يدويه ثم طور الادوات وربطها بثيران وذلك ما يؤكده المؤرخون حيث أنهم اكدوا ان المصري القديم كان له السبق في ذلك منذ ٤٠٠٠ ق .م

ومن المحراث والاهتمام العام بالحياه العملية الي اهتمام المصري القديم بالنظافة الشخصيه

تجلت في احترامه للجمال والرائحه العطرة فقد اخترع خلطه من النعناع ممزوجه باللبان المر والقرفة لمواجهة رائحه الفم الكريهة

لعبه البولنغ

ابدع فيها وتجلت عبقريته في ما استدل عليه المؤرخون حيث اكتشفوا وجود عدد من الغرف كانت تحتوي علي مجموعه من الممرات بها كرات بأحجام مختلفه اذ كان المصري القديم يقف عند أول الممر محاولا دحرجه الكرات باتجاه فتحه بنهايه المسار وعندما تدخل تلك الفتحه يكون قد فاز على من يلعب معه

واكمالا لحياته الشخصيه تجلي اهتمامه بجمال شعره لاعتقاده بأن استمرار شعره في ظل درجه الحرارة العاليه قد يسبب له الأمراض ويكون عرضه للافات ولذلك اخترع ما يساعده علي حلقه بأن. اخترع ادوات للحلاقه علي هئيه مجموعه من الشفرات الحاده مصنوعه من الخشب عباره عن مقابض خشبيه ثم طورت بعد ذلك لمقابض نحاسيه

قفل الباب

المصرى القديم فكر في تأمين حياته وبدأ بتامين بيته الذي يعيش فيه حيث اخترع قفل للباب وكان له السبق في ذلك وقد اخترعه من قضيب خشبي مزود بمزلاج عبر المدخل والمزلاج مزود بوتد خشبي لتعليق القفل

معجون الأسنان

المصري القديم حرص علي نظافه وتجميل أسنانه واخترع عجينه من الرماد وقشر البيض مختلط بمسحوق حوافر الثور لتجميل وتبيض الاسنان