ads
السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم بطريق العلمين الدولي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 6 أشخاص بحالة تسمم بطريق العلمين الدولي، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا مفاده وصول 6 أشخاص يعانون من حالة تسمم لنقطة إسعاف بالكيلو 8 بطريق العلمين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة كلا من (فرح ع ،17 سنة ، سارة أ، 20 سنة ، كريمة أ ،32 سنة، ، سمير أ، 9 سنوات ، جود أ ، 7 سنوات ، مالك أ، 3 سنوات) ، بحالة تسمم وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج

 ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأولية تناولهم طعام ملوث، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.
 

بحالة تسمم طريق العلمين الدولي مستشفى اليوم الواحد