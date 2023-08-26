إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم بطريق العلمين الدولي

أصيب 6 أشخاص بحالة تسمم بطريق العلمين الدولي، وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا مفاده وصول 6 أشخاص يعانون من حالة تسمم لنقطة إسعاف بالكيلو 8 بطريق العلمين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين إصابة كلا من (فرح ع ،17 سنة ، سارة أ، 20 سنة ، كريمة أ ،32 سنة، ، سمير أ، 9 سنوات ، جود أ ، 7 سنوات ، مالك أ، 3 سنوات) ، بحالة تسمم وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأولية تناولهم طعام ملوث، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

