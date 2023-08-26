"قصور الثقافة" تشارك في معرض السويس الأول للكتاب في دورته الأولى

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتفتتحه غدا الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

تقدم قصور الثقافة أحدث ما أصدرته ضمن سلاسل إصداراتها القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة، ومن الإصدارات المشاركة كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، ورواية "في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر، و"شذور الذهب" لسيزا قاسم، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، و"سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.

كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب "الهوية"، ومجموعة كتب "طه حسين"، وإصدارات "روائع المسرح العالمي"، وأحدث ما صدر بسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" و"الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال، ويشرف على جناح الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

هذا وتقدم قصور الثقافة برنامجا فنيا يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي يتضمن عددا من العروض الفنية المتميزة للفرق الفنية التابعة لها، حيث يشهد اليوم الافتتاحي عرضا فنيا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بينما يقام يوم 27 أغسطس عرض فني لفرقة كورال السويس، ويوم 28 أغسطس عرض فني لفرقة التنورة التراثية، ويوم 29 أغسطس عرض فني لفرقة أطفال السويس للفنون الشعبية، بينما يقام يوم 30 أغسطس عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، ويوم 31 أغسطس عرض فني لفرقة السويس للموسيقى العربية.

وتقدم فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية عرضا فنيا يوم 1 سبتمبر، ويوم 2 سبتمبر عرض فني لفرقة كورال السويس، وفي يوم 3 سبتمبر عرض فني لفرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي، ويتضمن يوم 4 سبتمبر عرض فني لفرقة أطفال السويس للفنون الشعبية، وتقدم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرض فني يوم 5 سبتمبر، بينما يقام يوم 6 سبتمبر عرض فني لفرقة السويس للموسيقى العربية، ويوم 7 سبتمبر عرض فني لفرقة أطفال السويس للفنون الشعبية، وتختتم العروض يوم 8 سبتمبر بتقديم عرض فني لفرقة كورال السويس.

فعاليات المشاركة بالمعرض تقام بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وتحرص قصور الثقافة على المشاركة في جميع المعارض التي تنظم بالقاهرة والمحافظات في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى الوصول بإصداراتها ومنتجاتها إلى الجمهور المصري في ضوء العدالة الثقافية وبرامج عمل وزارة الثقافة، وفي إطار التعاون البناء مع جميع هيئات وقطاعات الوزارة لنشر المعرفة والوعي بين جموع المواطنين.