وزير الأوقاف: 100 ألف أسرة بالقليوبية استفادت من صكوك الأضاحي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن 100 ألف أسرة بالقليوبية استفادت من مشروع صكوك الأضاحي، حيث وصل إجمالي ما تم تسليمه للمحافظة 100 طن خلال عام وشهر من ضمن حصة اللحوم للمحافظة.

وأوضح الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ 155 والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استمرار العمل بصكوك الإطعام طوال أيام العام دون التقيد بأية مناسبات، مشيرا إلى استمرار المبادرة هذا العام حتى 31 ديسمبر المقبل.