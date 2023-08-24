دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في دور الـ32

تأهل فريق الجيش الرواندي إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة من البطولة الافريقية.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في العاصمة كيجالي أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي 22 أو 23 من نفس الشهر.